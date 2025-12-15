به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دستیار ویژه شهر اصفهان در امور هوشمندسازی گفت: اعمال تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ مُصوب بلیت اتوبوس با پرداخت از طریق رمزینه (QR Code) از ابتدای دی اجرا خواهد شد.

سعید فردانی با بیان‌اینکه این تصمیم در راستای توسعه خدمات هوشمند شهری و تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی گرفته شده است، افزود: هدف از اجرای این طرح، کاهش پرداخت نقدی، افزایش سرعت و دقت در فرایند پرداخت و تشویق شهروندان به استفاده از ابزار‌های نوین پرداخت الکترونیک است.

وی ادامه داد: پرداخت بهای بلیت اتوبوس از طریق «QR Code»، علاوه بر بهره‌مندی شهروندان از تخفیف، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقا تجربه سفر شهری محسوب می‌شود.

اپلیکیشن «اصفهان من» یک برنامه هوشمند برای اصفهان‌گردی، آشنایی با مکان‌های تفریحی و تاریخی و دیدنی، گردشگری در این شهر و بستری از مجموعه خدمات شهری شامل ۲۲۰ نوع خدمت است.

شهروندان با دانلود این نرم افزار می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.