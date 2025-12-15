پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن شب یلدا و با توجه به پیشبینی افزایش مبادلات تجاری بهویژه در بازار مواد غذایی، طرح تشدید نظارت بر صحت عملکرد همه وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی در استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق متوازن آحاد مردم در نظام تولید، توزیع و مصرف، جلوگیری از کمفروشی برای مصرفکنندگان و پیشگیری از زیادفروشی توزیعکنندگان، در روزهای پایانی آذرماه و همزمان با مطالبات مردمی و ضرورت نظارت مضاعف، به اجرا درخواهد آمد.
سید مهدی حسینی افزود: این نظارتها مراکزی همچون میادین میوه و تره بار، سوپرمارکتها و خواربارفروشیها، قصابیها و واحدهای عرضه فرآوردههای پروتئینی، فروشگاههای زنجیرهای، شیرینیفروشیها و قنادیها، واحدهای عرضه آجیل و خشکبار، نمایشگاهها و بازارچههای مناسبتی را در بر میگیرد.
حسینی خاطر نشان کرد: این طرح به منظور کنترل بیشتر مراکز عرضه در روزهای منتهی به شب یلدا و با هدف جلب رضایت عمومی، به صورت هماهنگ و سراسری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در حال اجراست.
وی تأکید کرد: بر روی ترازوهایی که صحت عملکرد آنها مورد تأیید قرار میگیرد، برچسب صحت عملکرد دارای تاریخ آزمون الصاق میشود که باید در معرض دید عموم قرار داشته باشد.