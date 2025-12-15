معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و امکانات و پرهیز از تمرکز صرف در مراکز شهری تأکید کرد تا عدالت فضایی محقق شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی صادقی در نشست مشترک دبیران احزاب استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت هدفمند بودن جلسات تخصصی، گفت: طرح همزمان همه مشکلات در یک نشست، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و لازم است با انتخاب یک موضوع محوری، بررسی‌ها به‌صورت متمرکز و نتیجه‌محور انجام شود.

وی «توسعه متوازن» را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: توسعه متوازن بیش از آنکه در قالب قوانین تعریف شود، در شیوه اجرا و نحوه توزیع عادلانه منابع و امکانات نمود پیدا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به تحولات جمعیتی استان طی دهه‌های گذشته، گفت: در سال ۱۳۵۵ حدود ۷۰ درصد جمعیت استان روستایی بود، اما امروز این نسبت معکوس شده و جمعیت شهری به حدود ۷۰ درصد رسیده است که این امر ضرورت توجه جدی به عدالت فضایی و منطقه‌ای را دوچندان می‌کند.

صادقی افزود: توسعه متوازن به معنای پرهیز از تمرکز صرف امکانات در مراکز شهری و توجه همزمان به ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق مختلف استان است و در این مسیر، نمایندگان مجلس می‌توانند با نظارت مؤثر بر اجرای بودجه و سند آمایش سرزمینی نقش مهمی ایفا کنند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این نشست‌ها، گفت: جلسات آتی با محوریت توسعه متوازن طی دو تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود احزاب سیاسی استان نیز با ایفای نقش فعال‌تر، استانداری را در تحقق اهداف توسعه‌ای همراهی کنند.