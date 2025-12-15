پخش زنده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت، مرغ و ماهی اهواز با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار پروتئین در این شهر، قاچاق گسترده دام سبک، افزایش افسارگسیخته تعرفههای کشتار و ضعف نظارت دستگاههای مسئول را از مهمترین چالشهای این صنف عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان فرهادی با اشاره به فعالیت غیررسمی بسیاری از دامداریهای اطراف اهواز گفت: بخش عمدهای از دامداریها فاقد پروانه و شناسنامه هستند و به شکل کاملاً سنتی فعالیت میکنند. این مسئله ناشی از کمکاری نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی و دامپزشکی است. اگر این واحدها ساماندهی و مجوزدار شوند، هم قاچاق دام بهطور محسوسی کاهش مییابد و هم امکان حمایت مالیاتی و تامین نهاده برای دامداران فراهم میشود.
سود ثابت، هزینههای متغیر؛ فشار مضاعف بر قصابان
فرهادی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۷ وزارت صمت گفت: طبق این مصوبه، سود خردهفروشی مرغ بین ۷ تا ۱۰ درصد تعیین شده، اما از آن زمان تاکنون این نرخ هیچگونه اصلاحی نداشته است. در مقابل، هزینهها هر سال افزایش یافته و همین موضوع باعث نارضایتی شدید فعالان صنفی و بیثباتی بازار شده است.
وی افزود: تصمیمگیریها اغلب سلیقهای است و تغییر مداوم مدیران باعث شده قوانین بهدرستی اجرا نشوند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری روشهای جبرانی نادرست در بازار و افزایش تنش میان صنف و مردم بوده است.
تعرفههای کشتار؛ عامل اصلی کشتار غیرمجاز
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت اهواز با انتقاد از عملکرد کشتارگاه شهری اظهار کرد: تعرفههای کشتار هر سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند، در حالی که خدمات ارائهشده حداقلی است. اهواز با وجود کمترین آمار کشتار، بالاترین تعرفه را در کشور پرداخت میکند.
او ادامه داد: وقتی هزینه کشتار بالا باشد، قصاب به سمت کشتار غیرمجاز سوق داده میشود. همین حالا حاشیه شهر پر از کشتارهای غیرقانونی است که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود. در بسیاری از استانها با در نظر گرفتن ارزش آلایشات غیرخوراکی، عملاً هزینه کشتار برای قصاب نزدیک به صفر است.
آلایشات دام؛ حق صنف یا منبع درآمد کشتارگاه؟
فرهادی تصریح کرد: طبق قانون، تمام آلایشات خوراکی و غیرخوراکی دام باید به قصاب تعلق بگیرد، اما در عمل، کشتارگاهها آلایشات غیرخوراکی را تصاحب کرده و فقط بهای ناچیزی به قصاب پرداخت میکنند. این موضوع مستقیماً قیمت تمامشده گوشت را افزایش میدهد. پیگیریهای مکرر ما تاکنون نتیجهای نداشته است.
سامانههای مالیاتی؛ چالشی جدید برای صنف سنتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: دامداران اغلب روستایی هستند و دسترسی یا آشنایی لازم با سامانههای الکترونیکی ندارند. در حوزه شیلات نیز فروشندگان فاکتور رسمی ارائه نمیدهند. این شرایط در سال آینده میتواند بحران جدی برای همکاران ما ایجاد کند.
تعطیلی میدان دام و جهش قیمت
فرهادی با انتقاد از تعطیلی میدان دام به بهانه بیماری تب برفکی گفت: بدون پیشبینی جایگزین، بستن میدان دام باعث افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومانی قیمت دام سنگین شده است. تأمین دام برای فروشگاهها به شدت دشوار شده و این تصمیم، اثر مستقیم بر گرانی گوشت داشته است.
قیمتگذاری پشت میز؛ ریشه تخلفات بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت اهواز گفت: تا زمانی که قیمتگذاری واقعی و بهروز نباشد، تخلف از بین نمیرود. قیمت گوشت امروز به مرز یک میلیون تومان رسیده، اما نرخ رسمی مشخصی وجود ندارد. اگر اختیار قیمتگذاری به اتحادیهها سپرده شود، امکان اعلام نرخهای هفتگی یا حتی روزانه وجود دارد و شفافیت بازار افزایش مییابد.
گوشت تنظیم بازار؛ سهم مردم یا انحصار خاص؟
فرهادی با اشاره به توزیع نامتوازن گوشت و مرغ تنظیم بازار اظهار کرد: سهمیههای دولتی به افراد خاص اختصاص داده میشود و اتحادیهها عملاً نقشی در توزیع ندارند. نتیجه این انحصار آن است که گوشت منجمد دولتی در بازار آزاد فروخته میشود، اما به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد.