به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط‌عمومی پتروشیمی بندرامام، این مانور باهدف ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با شرایط اضطراری، افزایش هماهنگی میان اعضای تیم فرماندهی حادثه، آشنایی بیشتر کارکنان با وظایف و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت بحران و همچنین بهبود روش‌ها و ارتقای سیستم‌های واکنش اضطراری اجرا شد.

این مانور در قالب سناریویی فرضی با محوریت افزایش سطح مخازن به دلیل ارسال خوراک از واحد‌های بالادستی و کاهش مصرف در واحد‌های NF ۱، ۲, ۳ طراحی و به اجرا درآمد که در جریان آن، نحوه تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی، هماهنگی بین واحد‌ها و اقدامات عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این سناریو با الگوبرداری از حوادث واقعی تدوین شد تا به‌صورت فرضی، مدیران و کارشناسان در شرایط اضطراری و بحرانی قرار گیرند و موفق شوند علاوه بر بالابردن سطح آمادگی و تصمیم‌گیری خود، به کلیه نقاط ضعف و قوت مجموعه پی ببرند تا در صورت لزوم پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم را اعمال کنند.