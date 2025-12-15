پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پایش ۳۹۲ واحد فروش آفتکشهای کشاورزی در استان با هدف جلوگیری از توزیع آفت کشهای تقلبی و تامین امنیت غذایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: عملیات پایش ۳۹۲ واحد فروش آفتکشهای کشاورزی امروز و فردا ۲۴ و ۲۵ آذر با شعار «پایش آفت کش ها، کشاورزی ایمن، سلامت، امنیت غذایی» در سراسر گیلان اجرا میشود.
وی افزود: این مانور با مشارکت ۱۷ گروه نظارتی از نمایندگان سازمان حفظ نباتات، حراست، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای نظارتی و انتظامی از جمله تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن در ۱۷ شهرستان و با هدف جلوگیری از توزیع آفت کشهای تقلبی و غیرمجاز کشاورزی اجرا میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هدف از اجرای این مانور را صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و تشدید نظارت و ساماندهی زنجیره توزیع و عرضه آفت کشها دانست و گفت: در این طرح، از واحدهای تامین و توزیع آفت کشهای کشاورزی شامل داروخانههای گیاه پزشکی، دفاتر خدمات کشاورزی، تعاونیهای روستایی، کارگزاریهای توزیع نهادههای کشاورزی و مراکز تدارک، توزیع و عرضه بازدید و آفت کشهای غیرمجاز مانند کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون، پاراکوات و آفت کشهای قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته توقیف میشود.
صالح محمدی افزود: در دوره قبلی کنترل واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی در گیلان، ۲۴ واحد اخطار گرفتند.