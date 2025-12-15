پخش زنده
عملیات عمرانی تعریض کندروی غربی بزرگراه شهید خرازی اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی تعریض کندروی غربی بزرگراه شهید خرازی در محدوده منطقه ۲ شهرداری اصفهان با هدف روانسازی، افزایش ایمنی و رفع گلوگاه ترافیکی این محور آغاز شده است.
محمدرضا طبیبی با اشاره به اهمیت این طرح در شبکه معابر غرب اصفهان افزود: این طرح با تمرکز بر افزایش ظرفیت عبور خودروها و تسهیل دسترسی به محلات پیرامون بزرگراه طراحی شده و عملیات اجرایی آن با برآورد اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
وی گفت: اراضی در مسیر طرح نیز حدود ۵۳.۶ میلیارد ریال هزینه دربر داشته است که مجموع اعتبار آن به بیش از ۳۵۳ میلیارد ریال میرسد.
طبیبی با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: طرح تعریض کندروی ضلع غربی کندروی بزرگراه شهید خرازی بهطول ۲۳۰ متر و مساحت ۱۲۰۰ متر مربع شامل زیرسازی، آسفالتریزی جدید، جدولگذاری استاندارد و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی است.
وی ادامه داد: هماهنگیهای فنی برای جابهجایی تأسیسات حساس برق و مخابرات در مسیر اجرای عملیات، از چالشهای اصلی اجرای این طرح است، که امیدواریم این موانع با همکاری دستگاههای خدماترسان برطرف شود.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان گفت: با تکمیل این تعریض، انتظار میرود شاهد کاهش چشمگیر ترافیک سنگین در محدوده پارک قلمستان و ورودیهای غربی اصفهان باشیم.