به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران به شرح زیر اعلام شد:

هفته هفتم- چهارشنبه ٢۶ آذر ۱۴۰۴- ساعت:۱۱

*پالایش نفت آبادان – ایران زمین ملارد

اعظم گلزاری-فروغ تنکابنی- پریا سلیمانی -عاطفه میرزا علیان- صحرا بابایی- ناظر: طاهره زنده بودی

*فولاد هرمزگان – استقلال تهران

آیدین عامری- فرزانه مهبودی-کبری چاشتی-فاطمه رحیمی-الهام ایلاقی-ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

*گلبرگ تاکستان – مس رفسنجان

مائده علی نقی حسین- ستایش بیرقدار-بهناز آبک-سمیه طاهری- معصومه کهن ترابی-ناظر: فاطمه علیپور

*هیات خراسان رضوی – مس کرمان

نیلوفر سادات میر کریمی-آذین همتی-معصومه مولایی-نازنین پاک نعمت-رضوان سروری-ناظر: محبوبه میر احمدی

*ملی حفاری اهواز – پالایش نفت اصفهان

زهرا رحیمی--مرضیه صالحی-مریم دهشت-فاطمه منصوری-کلثوم آوخی-ناظر: دیانا عبداله زاده

*نفت امیدیه – سپاهان اصفهان

الهام مبارکی-زینب عرب زاده- نرجس حسین پور-نرگس خاتون درگویی- سکینه روستا-ناظر: آرزو فدایی