پخش زنده
امروز: -
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان ایران را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان ایران به شرح زیر اعلام شد:
هفته هفتم- چهارشنبه ٢۶ آذر ۱۴۰۴- ساعت:۱۱
*پالایش نفت آبادان – ایران زمین ملارد
اعظم گلزاری-فروغ تنکابنی- پریا سلیمانی -عاطفه میرزا علیان- صحرا بابایی- ناظر: طاهره زنده بودی
*فولاد هرمزگان – استقلال تهران
آیدین عامری- فرزانه مهبودی-کبری چاشتی-فاطمه رحیمی-الهام ایلاقی-ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
*گلبرگ تاکستان – مس رفسنجان
مائده علی نقی حسین- ستایش بیرقدار-بهناز آبک-سمیه طاهری- معصومه کهن ترابی-ناظر: فاطمه علیپور
*هیات خراسان رضوی – مس کرمان
نیلوفر سادات میر کریمی-آذین همتی-معصومه مولایی-نازنین پاک نعمت-رضوان سروری-ناظر: محبوبه میر احمدی
*ملی حفاری اهواز – پالایش نفت اصفهان
زهرا رحیمی--مرضیه صالحی-مریم دهشت-فاطمه منصوری-کلثوم آوخی-ناظر: دیانا عبداله زاده
*نفت امیدیه – سپاهان اصفهان
الهام مبارکی-زینب عرب زاده- نرجس حسین پور-نرگس خاتون درگویی- سکینه روستا-ناظر: آرزو فدایی