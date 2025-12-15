مجری طرح ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساتبا از رکورد شکنی کم‌نظیر در احداث نیروگاه‌های خورشیدی کشور خبر داد و گفت: در نیروگاه اشتهارد، هر سه مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌طور متوسط در۱۴.۶ روز و نیروگاه میامی در ۱۲.۶ روز به شبکه برق کشور متصل شده است؛ رکوردی که در سطح کشور بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دوست‌محمدی گفت: مجموعه واحد‌های نیروگاه‌ای خورشیدی در حال احداث شامل نیروگاه‌های ۲ تا ۶ مگاواتی و یک نیروگاه ۳ مگاواتی است که در مجموع ظرفیت آنها به ۱۵ مگاوات می‌رسد؛ تمامی فیدر‌های صنعتی (خط تغذیه کننده) برای این پروژه تکمیل شده و فرایند اتصال به شبکه نیز با موفقیت به پایان رسیده است.

دوست‌محمدی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح تأکید کرد که هزینه اجرای مجموعه نیروگاه‌ها حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پروژه‌ها در شهریورماه به شبکه برق کشور متصل شده و از این تاریخ وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

وی همچنین گفت: تکمیل این پروژه یکی از گام‌های مهم در توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی در بخش صنعتی به شمار می‌رود.

محمد دوست‌محمدی با اشاره به بهره‌برداری گسترده پروژه‌های تجدیدپذیر تا پایان پاییز افزود: بلوک اول ۶۰۰ مگاوات نیروگاه‌های سه مگاواتی طرح «تولید در توزیع» در مرحله پایانی کار بوده و حدود ۱۵۰ مگاوات ظرفیت باقیمانده تا پایان پاییز و هفته اول زمستان به پایان می‌رسد.

مجری طرح ملی ۱۷۰۰ مگاواتی تجدیدپذیر ساتبا درباره روند توسعه این طرح ملی توضیح داد: فاز نخست پروژه با احداث نیروگاه‌های خورشیدی سه مگاواتی آغاز شد؛ نیروگاه‌هایی که مستقیماً انرژی را به شبکه توزیع تزریق می‌کنند.

دوست‌محمدی ادامه داد: «برای فاز دوم، با توجه به تجربه موفق به‌دست‌آمده، ساخت نیروگاه‌هایی تا ظرفیت ۶۰ مگاوات در کنار خطوط فوق‌توزیع در حال طراحی و اجراست.»

به گفته او، در مرحله دوم با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با اولویت رفع افت ولتاژ در استان‌های مختلف شامل قم، قزوین، سمنان، مازندران، گلستان، استان مرکزی، سیستان و بلوچستان، یزد و همدان به‌عنوان ساختگاه‌های اصلی این نیروگاه‌ها با ظرفیت کلی تا ۱۳۰۰ مگاوات شناسایی شده‌اند و همزمان با مطالعات شبکه عملیات اجرایی در برخی از ساختگاه‌ها در حال انجام است و هدف گذاری تزریق برق تا ابتدای پیک برق سال آینده است.

دوست‌محمدی در توضیح چالش‌های نخستین روز‌های اجرای طرح گفت: «در ابتدا، نبود اعتماد سیستم بانکی یکی از موانع اصلی بود، اما با بهره‌برداری موفق نیروگاه‌ها در استان‌های مختلف و تصویب نهایی طرح در شورای اقتصاد، این اعتماد ایجاد شد. اکنون صندوق توسعه ملی نیز سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌ها را در برنامه کاری خود قرار داده است.»

وی، تجربه اجرای این پروژه را نشان‌دهنده توان بالای فنی و اجرایی کشور دانست و افزود: «رکورد‌های ثبت‌شده در احداث این نیروگاه‌ها ثابت می‌کند که کشور از ظرفیت اجرایی بسیار بالایی برخوردار شده است. مطالبه اصلی ما ادامه حمایت‌های مالی و تسریع در تخصیص منابع بانکی است تا روند توسعه بدون توقف ادامه یابد.»

در پایان، مجری طرح ۱۷۰۰ مگاواتی تجدیدپذیر تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف رفع ناترازی برق و به دستور مستقیم ریاست‌جمهور آغاز شد و اکنون به‌سرعت در حال پیشرفت است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از این ظرفیت در مدت‌زمان کوتاهی وارد مدار تولید شود.