در راستای تکریم مادران و همسران شهدا ۳۰ نفر از مادران وهمسران شهدا در اردوی یک روزه عازم امامزاده جعفر گچساران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران چرام گفت: مادران و همسران شهدا همواره با عشق و صبر این فرزندان برومند را تقدیم انقلاب و اسلام کردند. سرداری با اشاره به وعده بهشت برای صالحین، افزود: مادران، خواهران و همسران شهید صاحبان واقعی این جایگاه رفیعاند و جامعه اسلامی باید همواره قدردان نقش بیبدیل آنان در تربیت انسانهایی باشد که مسیر کمال و عزت را برای کشور هموار کردهاند. وی با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم زمینه آسایش و آرامش خانواده شهدا را مهیا کنیم افزود: این اردو به همین منظور تدارک دیده شده و در پایان از آنان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.