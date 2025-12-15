نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان با شعار «لبخند کتاب به کرمان» از ۲۷ آذر آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در نشستی خبری با موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان، گفت: این نمایشگاه بعد از وقفه‌ای ۶ ساله در تالار فرهنگ و هنر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و مشتاقان می‌توانند از ۲۷ آذرتا سوم دی‌ از این نمایشگاه بین‌المللی بازدید کنند.

اسحاقی افزود: در این نمایشگاه ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی با بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب شرکت می‌کنند که ۱۵ هزار عنوان کتاب‌های فارسی و ۵ هزار عنوان کتاب خارجی دارد وهمه کتاب‌های موجود در این نمایشگاه با ۱۰ درصد تخفیف عرضه خواهند شد.

وی از یارانه ۲۵ میلیارد ریالی برای این نمایشگاه با مساعدت استاندار کرمان خبر داد و افزود: این یارانه به هر کد ملی ۲۰۰ هزار تومان تا سقف یک میلیون تومان خرید، تعلق می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان: ادامه داد:۱۳۰ هزار جلد کتاب بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

اسحاقی تصریح کرد: بخش‌های ویژه حاج‌قاسم و بین‌الملل وجه تمایز این دوره از نمایشگاه نسبت به گذشته است که در بخش حاج قاسم همه کتاب‌های مقاومت، ایثار و شهادت و کتب راجع به زندگی حاج‌قاسم عرضه می‌شود.

بگفته وی بخش بین‌الملل با مشارکت ۴ میهمان از کشور‌های تاجیکستان، ارمنستان و لبنان است که طی دو روز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امسال بخش کودک و نوجوان به صورت ویژه در نمایشگاه دیده شده است.