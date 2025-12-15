مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) در بخش مردان و بانوان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) در بخش مردان ۱۱ و ۱۲ دی و در بخش بانوان ۱۴ و ۱۵ دی نیز برگزار می‌شود.

این مسابقات یکی دیگر از فرصت‌های ورزشکاران در راستای انتخاب تیم ملی، برای حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا (۲۰۲۶) خواهد بود.

بر همین اساس هیأت‌های استانی می‌توانند با توجه به آیین‌نامه برگزاری مسابقات، ورزشکاران مستعد خود را به این رقابت‌ها اعزام کنند.

دوازدهمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا ۱۷ تا ۱۹ بهمن در نانجینگ چین برگزار خواهد شد.