به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی در آیین بهره برداری از این طرح آموزشی گفت: برای ساخت این مدرسه ۱۱ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و خیرساز هزینه شده است.

امین فلاح کوشکی افزود: از میان ۸۰ مدرسه‌ای که در دست ساخت است، ۳۵ مدرسه با مشارکت مردمی و ۲۳ مدرسه با کمک خیران تامین مالی و اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: سرانه فضای آموزشی در استان ۵.۶۷ متر مربع است که ۲۲ سانتی متر بیشتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: به ازای هر دانش آموز در استان ۴۳ سانتی متر مربع فضای آموزشی نیاز است تا به افق برنامه پنج ساله نزدیک شویم.