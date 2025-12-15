پخش زنده
مدرسه ۲ کلاسه خیرساز در روستای چهل گذر شهرستان مانه در راستای طرح ملی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با حضور مسوولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی در آیین بهره برداری از این طرح آموزشی گفت: برای ساخت این مدرسه ۱۱ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و خیرساز هزینه شده است.
امین فلاح کوشکی افزود: از میان ۸۰ مدرسهای که در دست ساخت است، ۳۵ مدرسه با مشارکت مردمی و ۲۳ مدرسه با کمک خیران تامین مالی و اجرا میشود.
وی بیان کرد: سرانه فضای آموزشی در استان ۵.۶۷ متر مربع است که ۲۲ سانتی متر بیشتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: به ازای هر دانش آموز در استان ۴۳ سانتی متر مربع فضای آموزشی نیاز است تا به افق برنامه پنج ساله نزدیک شویم.