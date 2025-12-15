به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: براساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای میزان پوشش برف در سطح استان آذربایجان غربی به ۱۰ هزار و ۷۷۵ کیلومترمربع رسیده است که نشان‌دهنده گسترش مناسب پوشش برفی در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان است. ️

مجید رستگاری افزود: دراین میان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۶ هزار و ۴۳۰ کیلومترمربع، بیشترین سهم از پوشش برفی استان را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: میزان پوشش برف در حوضه ارس هم ۲ هزار و ۷۱۷ کیلومترمربع و در حوضه‌های مرزی غرب استان هزار و ۶۲۸ کیلومترمربع برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه، اظهارداشت: در بخش واقع دراستان کردستان، پوشش برفی حوضه دریاچه ارومیه ۳ هزار و ۲۶۹ کیلومترمربع و در بخش واقع در استان آذربایجان شرقی ۶ هزار و ۴۲۹ کیلومترمربع ثبت شده است که در مجموع، پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه به ۱۶ هزار و ۱۲۸ کیلومترمربع می‌رسد. ️

رستگاری تأکید کرد: پوشش برفی مناسب در حوضه‌های آبریز، به‌ویژه حوضه دریاچه ارومیه، نقش مؤثری در تأمین روان آب‌ها، تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی و بهبود شرایط آبی در ماه‌های آینده دارد و پایش مستمر ذخایر برفی، از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب استان به شمار می‌رود.