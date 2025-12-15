کارشناس هواشناسی گفت: وزش باد‌های شدید شمالی، کاهش محسوس دما و بارش برف و باران در استان قزوین طی روز‌های آینده پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی بارش برف و باران و وزش باد‌های شدید در استان قزوین

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اعلام کرد: از سه‌شنبه بعدازظهر تا روز پنج‌شنبه با عبور موج از سطح منطقه و شمالی شدن جریانات جوی، وزش باد‌های شدید شمالی و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: در این مدت در برخی مناطق بارش باران و برف رخ خواهد داد و در ارتفاعات کوهستانی بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود.

بهروزی با اشاره به احتمال وقوع کولاک برف در گردنه‌های استان گفت: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر دور از انتظار نیست.

وی همچنین هشدار داد که سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی ممکن است دچار خسارت شوند و کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند.