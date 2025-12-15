مرحله دوم سرشماری حیات‌وحش آذربایجان شرقی با محوریت پارک ملی ارسباران و با مشارکت گسترده همیاران محیط‌زیست، نیرو‌های مردمی علاقه‌مند و محیط‌بانان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این مرحله از سرشماری در پاسگاه محیط‌بانی دارآغزی و با هدف ارتقای دقت آماری و حفاظت علمی از گونه‌های شاخص جانوری منطقه در حال اجرا است.

محمدحسین حسن زاده ادامه داد: نتایج حاصل از سرشماری حیات‌وحش، مبنای مهمی برای ارزیابی، اصلاح و تأیید عملکرد مدیریت زیستگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت به‌شمار می‌رود و داده‌های به‌دست‌آمده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، تصمیم‌سازی‌های علمی و استمرار مدیریت پایدار این مناطق ایفا کند.

وی با تأکید بر نقش مهم مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت، حضور همیاران محیط‌زیست و نیرو‌های داوطلب مردمی در کنار محیط‌بانان را از رویکرد‌های مؤثر و آینده‌ساز در مدیریت نوین زیست‌محیطی دانست و این همراهی را عامل تقویت مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال سرمایه‌های طبیعی استان عنوان کرد.

در جریان آغاز این مرحله از سرشماری، از همیاران محیط‌زیست و همچنین همکاران بازنشسته حفاظت محیط‌زیست استان که امسال نیز با هدف انتقال تجربه و بهره‌گیری از دانش میدانی خود در فرآیند سرشماری حضور دارند، تجلیل به‌عمل آمد. استفاده از ظرفیت ارزشمند این نیرو‌های باتجربه، نقش مؤثری در افزایش دقت، صحت و کیفیت داده‌های حاصل از سرشماری ایفا می‌کند.

در این مرحله از عملیات سرشماری، بهره‌گیری از پهپاد‌ها به‌عنوان ابزار مکمل پایش میدانی در دستور کار قرار گرفته است تا امکان رصد دقیق‌تر زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری فراهم شود. همچنین پیش از آغاز عملیات، دوره‌های آموزشی تخصصی لازم برای همیاران محیط‌زیست و نیرو‌های مردمی برگزار شده است تا حضور آنان در سرشماری بر اساس اصول علمی، ایمنی و حفاظتی انجام شود.