به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ وزیر کشور در این مراسم گفت : استان گلستان سهم بسیار بالایی در فرهنگ و اقتصاد و دانش و بسیاری از بخش های دیگر کشور دارد و شاید به اندازه سهمی که در انقلاب دارد از منابع و امکانات ملی برخوردار نبوده است ،وظیفه خود می دانیم که سهم خود را در قبال مردم استان گلستان که در همه طول تاریخ و همه صحنه های انقلاب حضور داشته و نقش تعیین کننده ای داشته اند انجام دهیم و ان شاءالله مردم استان پیشرفت آن را ببینند تا باعث رونق استان شود .

وزیر کشور گفت : در پویش ایران جان که کار مشترک وزارت کشور و صداوسیماست و از سال گذشته شروع شده گوشه ای از توانمندی ها ، ظرفیت های استان گلستان شناسانده شد. اسکندر مومنی افزود :با اینکه بنده بسیاری از نقاط گلستان را از نزدیک دیده ام اما تصاویری که از قاب رسانه ملی و ایران جان پخش شد بسیار تازگی داشت و توانست بسیاری از توانمندی ها و زیبایی های استان گلستان را به تصویر بکشد. وی گفت : امیدواریم که فرصتی برای بخش های دولتی و هم برای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران ایجاد شود و سرمایه گذاران بدانند هر چه در اینجا سرمایه گذاری شود سود و برگشت سرمایه خواهد داشت.

وزیر کشور گفت : زمانی این استان با مازندران یکی بود و الان هم که وارد استان گلستان می شویم احساس می کنیم به استان خودمان وارد شده ایم .

مومنی افزود : این استان در مسیر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب کشور و مسیر بسیاری از مردم ایران در سفر به مشهد مقدس است اما مدت اقامت آنها در این استان کم است ، قابلیت ها و ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های مختلف مانند گردشگری دارد و باید سرمایه گذاری ها برای ساخت زیر ساخت ها انجام شود تا زمینه اقامت فراهم شود ومردم ایران نگارستان ایران را ببینند.



وزیر کشور گفت : گلستان توانمندی های بسیاری در زمینه تولیدات کشاورزی و باغی دارد که می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری باشد، ما راه گریزی جز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نداریم و در گزارشی که حوزه اقتصادی ما داده خوشبختانه این استان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خوبی داشته و شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی خوبی داشته ما باید صرفا برای سرمایه گذاری فرصت های لازم و مشوق ها و تمهیدات لازم را فراهم کنیم زیرا سرمایه گذاران بقیه کار را خودشان انجام می دهند و باید زمینه را طوری فراهم کنیم که سرمایه گذاران دغدغه ای جز ایجاد اشتغال کار و تولید نداشته باشند.

وی افزود : استان گلستان در حوزه دیپلماسی کارهای بسیار خوبی با کشورهای همسایه انجام داده است .

مومنی با اشاره به برگزاری اجلاس اکو با حضور ده کشور و دو وزیر کشور به عنوان مهمان گفت: این اجلاس ده سال بود که برگزار نشده بود و وقتی که جمهوری اسلامی ایران پیشگام شداستقبال خوبی انجام شد.

مومنی گفت : سیاست جمهوری اسلامی ایران همسایه محوری و منطقه محوری است و در اجلاس اکو وقتی موضوع تعاملات بین کشورهای منطقه مطرح شد استقبال بسیار فراوانی کردند ، همه ازعان کردند که چرا ما ده سال غفلت کردیم و این نشست منطقه اکو برگزار نشده بود و در این اجلاس شور شعف و اشتیاق بسیار زیاد بود . وی افزود: برای تعامل بین کشورهای منطقه و برای سال آینده رقابت ایجاد شده بود که در نهایت رای گیری شد و پاکستان به عنوان میزبان سال آینده مشخص شد. وزیر کشور گفت : ظرفیت های خوبی در کشورهای عضو اکو برای همکاری اقتصادی وجود دارد ، استان گلستان با داشتن فرودگاه و راه آهن و ظرفیت های خوبی دارد ،هماهنگی و یکپارگی خوبی بین نمایندگان و اعضای شورای تامین وجود دارد فرصت بسیار خوبی است که همه دست به دست بدهند تا شاهد پیشرفت استان باشیم . وی با اشاره به گزارش ارائه شد گفت : ۴۷ مدرسه امروز افتتاح می‌شود که ۷ مدرسه با ۴۲ کلاس درس و با۱۷ ۱ میلیارد تومان و ۲ مزرعه خورشیدی با ظرفیت کوچک مقایس به بهره برداری می‌رسد.

مومنی افزود : عدالت آموزشی اولویت دولت است که شامل ساخت مدرسه و دیگری تحول آموزشی در حوزه نرم افزاری است باید آینده کشور را در نوجوانان و جوانان ببینیم و هر کاری که کردیم در آینده همان را درو خواهیم کرد و خوشختانه در گلستان کار های خوبی انجام شده و از دهه فجر گذشته تا مهر امسال ۵۵ مدرسه ساخته شده و روزی یک کلاس تحویل آموزش و پرورش شده است و ۳۵ مدرسه دیگر تا دهه فجر امسال تحویل آموزش و پرورش خواهد شد. وزیر کشور گفت : اولویت دیگر دولت انرژی پاک و غیر فسیلی است زیرا اجازه مصرف همه سوخت‌های فسیلی کشور را نداریم ولی انرژی خورشیدی نعمت بی کران است، نیروگاه برق خورشیدی ممکن است هزینه اولیه زیاد لازم داشته باشد اما مواد اولیه ارزان و پاکی که نور خورشید است نیاز دارد و هزینه‌های نگهداری و نیروی انسانی کم نیاز دارد ضمن این که با سلامت مردم در ارتباطات است. وی ادامه داد :هم به نیروگاه بزرگ مقیاس نیاز است و هم به کوچ مقیاس ، توصیه ما این است که همه مدارسی که ساخته می‌شود به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند تا در فصل‌هایی که مشکل تامین برق است دانش آموزان تعطیل نشود ضمن اینکه اعتباراتی برای تجهیز ادارات دولت که امکان آن فراهم است به این نیروگاه‌ها مجهز شوند.

استاندار گلستان در این مراسم ضمن خیر مقدم به آقای مومنی گفت:همانطور که رئیس جمهور محترم به استانداران سراسر کشور ماموریت کارآفرینی، اشتغالزایی و حمایت از تولید و سرمایه گذار‌ی داده‌اند در کنار همه اینها ۲ دستور اکید وی نهضت مدرسه سازی و توسعه انرژی خورشیدی و انرژی پاک بود که در استان گلستان این ۲ مورد را در دستور کار قرار دادیم و از دهه فجر ۱۴۰۳ تا هفته دولت ۱۴۰۴، ۵۵ مدرسه یعنی هر روز یک کلاس ساخته شده و تحویل آموزش و پرورش شد و از هفته دولت ۱۴۰۴ تا دهه فجر امسال ۳۵ مدرسه دیگر از سوی خیران عزیز به همت آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس ساخته و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

علی اصغر طهماسبی گفت: در استان ما یک مدرسه سنگی در منطقه کلاله داشتیم که اول مهر امسال به همت اداره کل نوسازی مدارس تحویل آموزش و پرورش شد.

وی افزود: با وجود اینکه استان گلستان عشایر دارد که سالانه از استان خراسان شمالی کوچ می‌کنند این عزیزان از امکانات رفاهی خوبی برخوردارند که ما از اداره کل نوسازی و خیران عزیز تشکر می‌کنیم.

طهماسبی افزود:با توجه به اینکه در پهنه شمال استان گلستان از دریای خزر و گمیشان تا مراوه تپه آمایش سرزمین انجام شده و برخی موانع منابع طبیعی رفع شده و از یک مگاوات تا ۵۰۰ مگاوات مجوز‌های بی نام صادر شده است.

وی گفت :سرمایه گذار کشوری برای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سرمایه بالغ بر ۷۵۰۰ هکتار زمین لازم دارد یعنی هر یک مگاوات تولید برق خورشیدی یک و نیم هکتار زمین لازم دارد که باید در اختیار قرار دهیم که برای ۱۰۰۰ مگاوات سرمایه گذاریی بانک دی تحویل ۱۵۰ هکتار زمین در شمال استان در منطقه آزاد مراوه تپه و داشلی برون در حال انجام است .