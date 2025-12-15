پخش زنده
معاون صنایع دستی فارس گفت: فروش مستقیم محصولات حصیری در نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور در شهرستان مُهر به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون صنایع دستی فارس گفت: این نمایشگاه با مشارکت گسترده شهرها و روستاهای ملی و جهانی حصیربافی و حضور شش استان جنوبی کشور، دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی برای هنرمندان و فعالان این حوزه به همراه داشت.
نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور از ۱۷ تا ۲۰ آذر در شهرستان مهر برگزار شد و هنرمندان استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس آثار خود را ارائه کردند.
مجید سلیمی اظهار کرد: در این مدت، میزان فروش مستقیم محصولات حصیری به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
معاون صنایع دستی فارس افزود: مدیرعامل صندوق احیا و توسعه هم با رویکرد حمایتی و بهصورت تضمینی از هر غرفه ۵ میلیون تومان پیشخرید کرد و با انتخاب نمونه آثار، سفارش تولید آنها را ثبت کرد.
بر این اساس، مجموع فروش نمایشگاه پس از تحویل سفارشهای صندوق احیا به حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
سلیمی یکی از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاه را شکلگیری شبکهای منسجم از حصیربافان جنوب کشور دانست و تصریح کرد: در این رویداد، ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان برقرار و زمینه همکاریهای بیناستانی فراهم شد.
برخی فعالان مسئولیت تأمین مواد اولیه، برخی آموزش تولید محصولات خاص در مناطق دیگر و گروهی برنامهریزی برای توسعه مهارتها و تنوعبخشی به تولیدات حصیری را بر عهده گرفتند.