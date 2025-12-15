رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: شب یلدا مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی باشید؛ بسیاری از سودجویان با پیامک‌ها، لینک‌های جعلی تخفیف و صفحات تقلبی فروش، از عدم آگاهی کاربران سوءاستفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با بیان اینکه همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش خرید‌های اینترنتی، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از هیجان خرید و تبلیغات مناسبتی، اقدام به انتشار آگهی‌های فریبنده در فضای مجازی می‌کنند، گفت: استفاده از عباراتی مانند «حراج ویژه یلدا»، «تخفیف فوق‌العاده»، «قیمت‌های باورنکردنی» و «فروش محدود» از جمله روش‌هایی است که کلاهبرداران برای جلب اعتماد و ترغیب شهروندان به خرید سریع به کار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این شیوه‌ها معمولاً با هدف سرقت اطلاعات بانکی یا دریافت وجه بدون ارسال کالا انجام می‌شود، افزود: کارشناسان پلیس فتا و حوزه امنیت سایبری تأکید می‌کنند که شهروندان در خرید‌های اینترنتی، تنها به فروشگاه‌های معتبر و شناخته‌شده مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه وجود نماد اعتماد الکترونیکی، اطلاعات تماس شفاف، آدرس مشخص و سابقه فعالیت قابل بررسی، از مهم‌ترین نشانه‌های اعتبار یک فروشگاه اینترنتی است، گفت: پرداخت وجه نیز باید صرفاً از طریق درگاه‌های بانکی رسمی و معتبر انجام شود و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در سایت‌ها یا صفحات ناشناس به‌شدت خودداری شود.

وی افزود: یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در این ایام، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک، دایرکت شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌های غیررسمی است. بسیاری از این لینک‌ها کاربران را به صفحات تقلبی هدایت می‌کنند که ظاهری مشابه درگاه‌های بانکی دارند، اما هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم است.

موسوی با بیان اینکه شهروندان باید بدانند که کلیک بر روی چنین لینک‌هایی می‌تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شود، اضافه کرد: همچنین توصیه می‌شود پیش از انجام خرید، قیمت کالا‌ها را در چند فروشگاه معتبر مقایسه کرده و به تخفیف‌های غیرمنطقی و بیش از حد ارزان شک کنند.

وی گفت: فعال‌سازی پیامک برداشت بانکی، استفاده از رمز پویا و به‌روزرسانی منظم نرم‌افزار‌های تلفن همراه نیز از دیگر راهکار‌های افزایش امنیت در خرید‌های اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه رعایت هوشیاری و توجه به هشدار‌های امنیتی می‌تواند مانع از سوءاستفاده کلاهبرداران شده و تجربه‌ای امن و آرام از خرید‌های شب یلدا برای شهروندان رقم بزند، افزود: در صورت بروز هر گونه مشکل مسئله از طریق سایت پلیس فتا و مرکز فوریت سایبری ٠٩٦٣٨٠ است.