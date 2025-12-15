وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: باید از ثبت جهانی آثار ناملموس توسط کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های همسایه، استقبال کنیم؛ چراکه این امر نشان‌دهنده گسترش و ماندگاری ارزش‌های فرهنگی‌ است که با هویت ما پیوند خورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در بیست‌وششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور تمامی اعضای شورا و همچنین ارسلان زارع استاندار بوشهر در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، با تبیین سیاست‌های یونسکو در حوزه ثبت‌جهانی آثار گفت : ثبت‌جهانی در یونسکو ، انحصاری نیست و این سازمان از تبدیل‌شدن ثبت‌جهانی به مناقشه پرهیز می‌کند، چراکه سیاست یونسکو مبتنی بر ایجاد وفاق و وحدت است. هر کشوری می‌تواند آثار خود را ثبت‌جهانی کند، به شرط آنکه این اقدام موجب تناقض، مناقشه و تضعیف وحدت فرهنگی نشود.

وی افزود: ثبت یک اثر ناملموس از سوی یک کشور ، به‌معنای نفی حقوق ایران در آن پرونده نیست. ما ریشه‌های فرهنگی مشترکی با دنیا داریم. این موضوع پیش‌تر، از جمله در پرونده مولانا، تشریح شده است.

وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد: باید از ثبت جهانی آثار ناملموس توسط کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های همسایه، استقبال کنیم؛ چراکه این امر نشان‌دهنده گسترش و ماندگاری ارزش‌های فرهنگی‌ای است که با هویت ما پیوند خورده‌اند. این موضوعات، ارزش‌های فرهنگی هستند و ارتباطی با ارزش‌های سیاسی ندارند و لازم است از سوی نخبگان و رسانه‌ها به‌درستی تبیین و تشریح شوند.

صالحی امیری همچنین با تشریح نتایج سفر‌های داخلی و خارجی هفته‌های اخیر خود، از تقویت همکاری‌های ایران با چین و یونان در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی خبر داد و گفت : در این مدت سفری به چین داشتم، دو سفر داخلی انجام شد و همچنین یک سفر به آتن صورت گرفت که هر یک دستاورد‌های خوبی را به‌دنبال داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مشاهدات خود از روند توسعه در چین افزود: چینی‌ها در حوزه‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های جدی و بلندمدت برای توسعه دارند؛ این در حالی است که سه یا چهار دهه قبل چهره چین به‌گونه‌ای دیگر بود، اما امروز چین در حال تبدیل‌شدن به قدرت اول جهان است و حتی از بسیاری از کشور‌های اروپایی نیز پیشی گرفته است.

وی با بیان اینکه چین در بخش‌های متعددی از جمله شهرسازی مدرن، تولید خودرو‌های برقی و فناوری‌های نوین پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، گفت: در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی گفت‌و‌گو‌های خوبی با مسئولان چینی انجام شد. چینی‌ها ۱۶۰ میلیون گردشگر داخلی دارند و حدود ۲۰ میلیون گردشگر آنها به کشور‌های همسایه سفر می‌کنند.

صالحی‌امیری افزود : علاوه بر حوزه گردشگری، با توجه به برخورداری چین از فناوری‌های پیشرفته، امکان همکاری در حوزه کاوش‌های باستان‌شناسی و مرمت آثار تاریخی نیز وجود دارد. در هر سه حوزه ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توان با چین همکاری داشت و در همین راستا توافق شد نمایشگاه صنایع‌دستی و فرش دستباف ایران در چین برگزار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت عبور از تعاملات صرفا پایتخت‌محور گفت : باید از سطح پکن عبور کرده و وارد همکاری‌های واقعی و تجاری شویم. استان‌های چین دارای اختیارات کامل هستند و استانداران ما، از جمله استاندار بوشهر، می‌توانند با مقامات استانی چین گفت‌و‌گو و رایزنی مستقیم داشته باشند.

وی به سفر یونان اشاره کرد و افزود: در سفر به یونان نیز گفت‌و‌گو‌های بسیار خوبی با مسئولان این کشور انجام شد. دولت یونان به‌صورت رسمی اعلام کرد که آمادگی همکاری با ایران را دارد و توافق‌های مناسبی در زمینه برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و همچنین سفر اینفلوئنسر‌های دو کشور با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری حاصل شد.

صالحی‌امیری با خیرمقدم به استاندار بوشهر و اشاره به ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی این استان گفت : بندر سیراف دارای قابلیت ثبت‌جهانی است و استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برخوردار است. انتظار می‌رود در حوزه گردشگری دریایی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد؛ چراکه این حوزه هم مورد علاقه مردم است و هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و می‌تواند ایران را به یکی از کشور‌های اثرگذار در اقتصاد دریامحور تبدیل کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از استاندار بوشهر افزود : آقای زارع از استانداران موفق کشور هستند و از تلاش‌ها و اقدامات ایشان تشکر و قدردانی می‌کنیم.