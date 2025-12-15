مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر آب به‌صورت منصفانه مصرف شود، سرانه ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز برای هر شهروند در تهران کاملاً کفایت می‌کند، اما حدود ۶۵ درصد مردم بیش از این میزان مصرف دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در همایش نصفش کنیم تا آب را بیمه کنیم گفت: این سال‌ها، سال‌های سخت آبی است، چرا که میزان آبی که به آن نیاز داریم در دسترس نیست و همان مقدار محدودی هم که در اختیار داریم باید به‌درستی مصرف شود.

وی با بیان اینکه درست مصرف کردن به معنای مصرف منصفانه است، افزود: اگر آب به‌صورت منصفانه مصرف شود، سرانه ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز برای هر شهروند در تهران کاملاً کفایت می‌کند، اما حدود ۶۵ درصد مردم بیش از این میزان مصرف دارند.

اردکانی با اشاره به نقش آموزش از سنین پایین گفت: از کودکی به ما آموخته‌اند که با رعایت‌های کوچک در خانه، می‌توان منابع بزرگی را حفظ کرد. همان‌طور که نیروی انتظامی با استفاده از کودکان به‌عنوان همیار پلیس، تجربه موفقی در فرهنگ‌سازی کمربند ایمنی داشت، امروز نیز همیار آب می‌تواند الگوی مؤثری باشد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزانی که همیار آب می‌شوند، می‌توانند در خانواده‌ها به بزرگ‌ترها تذکر دهند و نقش سقای آب را ایفا کنند؛ یعنی کمک کنند آب به‌درستی مصرف و برای آینده بیمه شود.

مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به اینکه تنها ۳۵ درصد از ساکنان استان تهران الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر را رعایت می‌کنند، تأکید کرد: شش سال است که با کاهش بارندگی مواجه هستیم و ناچاریم با شرایط خشکسالی سازگار شویم. این سازگاری تنها با کاهش و اصلاح مصرف محقق می‌شود.

اردکانی گفت: مصرف درست آب نه‌تنها به حفظ منابع کمک می‌کند، بلکه رفاه و آرامش بیشتری را برای زندگی امروز و آینده شهروندان به همراه خواهد داشت.