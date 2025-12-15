به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فلاحی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اینکه سیزدهمین جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» با محوریت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت، تجلیل از مقام زنان حماسه آفرین با محوریت همسران و مادران شهدا و رزمندگان و جانبازان، تبیین نقش مادرانه همسران و مادران شهدا برگزارشد گفت: ایثار ,صبر و مقاومت همسران و مادران همچنان جاری است و پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ رزوه ثمره آن است.

حجت الاسلام سالاری مکی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به شخصیت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: مادران باید برای تربیت فرزندان سبک زندگی این بانوی بزرگوار را الگو قرار دهند.

در این مراسم از ۴۵ همسر، مادر، خواهر، فرزند شهید و ایثارگران بیرجندی تجلیل شد.