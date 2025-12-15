پخش زنده
هفته چهاردهم فوتبال لیگ هلنیک یونان با توقف تیم المپیاکوس ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازیهای هفته تیم المپیاکوس در خانه تیم آریس سالونیکا با تساوی بدون گل متوقف شد. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی در این دیدار به طور کامل بازی کرد.
- در جدول لیگ یونان تیم المپیاکوس (تیم مهدی طارمی) با ۳۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای آ ا ک اتن با ۳۴، پائوک با ۳۲ و لوادیاکوس با ۲۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
- در جدول گلزنان لیگ یونان مهدی طارمی با ۶ گل در رده چهارم قرار دارد.