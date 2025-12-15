به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا زمانپور رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت خبری مبنی حریق یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دولت‌آباد همراه با چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتش نشانانی از شهر اصفهان و دولت آباد همراه با دو دستگاه اطفای حریق در کمترین زمان حریق را مهار کردند و هم اکنون در حال پاکسازی محل هستند.