به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا زمانپور رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت خبری مبنی حریق یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دولت‌آباد همراه با چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتش نشانانی از شهر اصفهان و دولت آباد همراه با دو دستگاه اطفای حریق در کمترین زمان حریق را مهار کردند و هم اکنون در حال پاکسازی محل هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هم گفت :در پی آتش سوزی صبح امروز در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی واقع درمنطقه صنعتی دولت آباد شهرستان برخوار بلافاصله تیم های آتش نشانی و اورژانس به محل اعزام شدند.

منصور شیشه فروش افزود : در این حادثه بر اثر گاز گرفتگی ۹ نفر از کارگران کارگاه‌ صنعتی جان باختند.

علل حادثه توسط تیم های آتش نشانی در دست بررسی میباشد.