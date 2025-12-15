به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پایان نشست نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان که روز گذشته (یکشنبه ۲۳ آذرماه) در تهران برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این اجلاس بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان بعلاوه روسیه در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار شد. کشور‌های حاضر در این نشست با توجه به اهمیت کنشگری منطقه برای حل و فصل موضوعات خود، آخرین تحولات افغانستان را بررسی و درخصوص موارد زیر توافق کردند:

همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود از جمله برخی موضوعات مرتبط با افغانستان تاکید شد.

بر تقویت ثبات در افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای کمک به حصول آن در صورت اعلام نیاز توسط طرف افغان اعلام کردند.

با تاکید بر اهمیت استمرار روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان با هدف بهبود معیشت مردم آن کشور، ادغام این کشور در روند‌های سیاسی و اقتصادی منطقه را ضروری دانستند.

با بیان نگرانی‌های امنیتی، آمادگی خود را برای کمک به افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان اعلام کردند.

بر مسئولیت جامعه بین المللی برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های افغانستان تاکید شد.

با هرگونه تلاش کشور‌های خارجی برای حضور نظامی در افغانستان مخالفت کردند.

بر مسئولیت کشور‌هایی که عامل وضع امروز افغانستان هستند برای کمک به بازسازی و بهبود وضع اقتصادی و رفاهی آن بدون تبدیل آن به اهرم سیاسی تاکید کردند.

از سازمان‌های بین المللی خواستند از بازگشت اتباع افغانستان از کشور‌های همسایه به کشور خود حمایت نموده و شرایط را برای بازگشت عزتمندانه آنها فراهم کنند.

از همه تلاش‌هایی که برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد حمایت و آمادگی خود را برای کمک به تقویت این تلاش‌ها اعلام کردند.

در عین حال از هر دو کشور خواستند به میز مذاکره بازگشته و مشکلات فی‌مابین را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل کنند.

توافق کردند پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های همسایه افغانستان به زودی در عشق آباد – ترکمنستان برگزار شود.

از آمادگی پاکستان برای برگزاری دومین دور نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان در ماه مارس سال آینده در اسلام آباد استقبال کردند.