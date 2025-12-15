پخش زنده
امروز: -
با بهرهبرداری از نیروگاه ۲ مگاواتی خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۲ مگاواتی در استان مرکزی، پرونده ناترازی برق به زودی بسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین بهرهبرداری از نیروگاه ۲ مگاواتی خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۲ مگاواتی به همراه ارتقای سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت پیشگامان صنعت کاغذ زرندیه با حضور استاندار مرکزی، معاونین استاندار و نماینده مردم ساوه و زرندیه برگزار شد.
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، در این آیین با تأکید بر اهمیت رفع ناترازی انرژی گفت: «در استانی که ۸۵ درصد مصرف برق آن صنعتی است، نبود برق میتواند چرخهای تولید و صنعت را متوقف و موجب بیکاری کارگران شود؛ بنابراین اولویت اول ما رفع ناترازی انرژی است.»
وی افزود: «تا پایان سال به هدف ۵۰۰ مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر میرسیم و برنامه تولید ۵ هزار مگاواتی را دنبال میکنیم.»
استاندار مرکزی همچنین به ارتقای سیستم تصفیه پساب اشاره کرد و گفت: «استفاده از پساب در استان به صورت جدی پیگیری میشود و در شازند، پتروشیمی و پالایشگاه قراردادهایی برای استفاده تا ۲۸۰ لیتر بر ثانیه پساب از شبکه فاضلاب شازند و آستانه منعقد شده است.»