مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان استان در کارسوق زبان موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر بیان داشت: دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان استان خوزستان در رویداد علمی ـ مهارتی کارسوق زبان، در محورهای نامهنگاری و مقالهنویسی به زبان انگلیسی، موفق به کسب مقامهای اول، دوم و سوم کشوری در میان مدارس سمپاد سراسر کشور شدند.
وی افزود: همچنین این دانشآموزان در محورهای نامهنگاری و مقالهنویسی به زبان عربی، با عملکردی شایسته، مقامهای اول و دوم کشوری را در بین مدارس استعدادهای درخشان کشور کسب کردند.
علی فر در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری کارسوق زبان، اظهار داشت: کارسوق زبان یکی از برنامههای ملی ویژه دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان است که با هدف ارتقای شایستگیهای زبانی، تقویت مهارتهای نوشتاری، پرورش تفکر خلاق و توسعه توانمندیهای ارتباطی دانشآموزان در سطح ملی برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان می گوید: در این رویداد علمی، دانشآموزان با ارائه آثار علمی و آموزشی در قالب نامهنگاری و مقالهنویسی به زبانهای خارجی، توانایی خود را در بهکارگیری صحیح زبان در موقعیتهای علمی، آموزشی و بینالمللی به نمایش میگذارند.
وی این موفقیت را حاصل برنامهریزی هدفمند، تلاش مستمر دانشآموزان، همراهی خانوادهها و نقش مؤثر مدیران و دبیران مدارس سمپاد دانست و تأکید کرد: کسب این افتخارات ملی نشاندهنده ظرفیت بالای علمی و آموزشی دانشآموزان استان خوزستان در حوزه آموزش زبانهای خارجی است.