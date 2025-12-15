پخش زنده
هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات و توزیع نهادههای دامی، بیانیه شماره ۲ خود را صادر کرد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در ابلاغیه شماره ۲ هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی آمده است: در صورتی که نهادههای دامی شامل (ذرت، جو، کنجاله سویا و سبوس) بیش از قیمت مصوب از سامانه بازارگاه و به هر شکل اعم از واریز به حساب فروشنده غیررسمی، شرکتهای توزیعکننده یا افراد حقیقی خریداری شده باشد، لازم است موضوع به همراه مستندات مربوطه صرفاً از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و روبیکا به شماره تلفن ۰۹۲۲۴۴۸۴۱۰۳ ارسال شود.
بر اساس مصوبه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از واردات و توزیع نهادههای دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد برای رفع بخشی از مشکلات فعلی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی، روند توزیع نهادهها مورد بررسی قرار گیرد.