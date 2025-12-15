پخش زنده
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه لایحه یکفوریتی جنایات بینالمللی را اقدامی مهم در مسیر احقاق حقوق ملت ایران و دفاع از کرامت انسانی در سطح بینالمللی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست علمی تخصصی با موضوع «بررسی لایحه جنایات بینالمللی و تبیین ضرورت قانون صلاحیت جهانی دادگاههای کیفری داخلی» با حضور حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، شهیدشاطریپور مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری، محبعلی معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، و نژندیمنش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
عبدلیان پور در با قدردانی از افرادی که در تدوین این لایحه نقش داشتهاند، با بیان اینکه تصویب این لایحه برای مقابله با جنایات جنگی و تقویت جایگاه حقوق بینالملل انجام شده تأکید کرد و آن را گامی اساسی در دفاع از حقوق ملت ایران و حفظ امنیت ملی دانستند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در لابی ورودی مجلس شورای اسلامی از ۳۰ آذر به مدت ۴ روز، از همکاری نزدیک مرکز وکلا با وزارت دادگستری در تبیین و تشریح این لایحه خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا نمایندگان مجلس و عموم مردم از ضرورت تصویب این لایحه آگاه شوند و اهمیت آن را در تقویت بازدارندگی حقوقی و مقابله با جنایات بینالمللی درک کنند.
رئیس مرکز وکلا همچنین به مشکلات موجود در فرایند دادرسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، وکلا و حقوقدانان با خلا قانونی در این زمینه به شکل جدی مواجه هستند که تصویب این لایحه میتواند این مشکل را برطرف کند و روند دادرسی برای خانوادههای شهدا و قربانیان جنگ را تسهیل کند.
عبدلیان پور بر آثار بلندمدت تصویب این لایحه تأکید کرد و افزود: تصویب لایحه جنایت جنگی نه تنها یک اقدام قضای بلکه یک عملیات راهبردی در عمق دفاع ملی است که میتواند تاثیرات گستردهای در حوزههای سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانهای داشته باشد.