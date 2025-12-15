به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزیر کشور در مراسم افتتاح ۷ مدرسه استان گفت : در پویش ایران جان که کار مشترک وزارت کشور و صداوسیماست و از سال گذشته شروع شده گوشه ای از توانمندی ها ، ظرفیت های استان گلستان شناسانده شد.

اسکندر مومنی افزود :با اینکه بنده بسیاری از نقاط گلستان را از نزدیک دیده ام اما تصاویری که از قاب رسانه ملی و ایران جان پخش شد بسیار تازگی داشت و توانست بسیاری از توانمندی ها و زیبایی های استان گلستان را به تصویر بکشد.

وی گفت : امیدواریم که این فرصتی برای بخش های دولتی و هم برای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران شود و سرمایه گذاران بدانند هر چه در اینجا سرمایه گذاری شود سود و برگشت سرمایه خواهد داشت.