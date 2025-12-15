پخش زنده
صحن حضرت فاطمه (س) در نجف؛ تلاقی هنر ایرانی و یاد یک فرمانده شهید شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نجف اشرف، صحن حضرت فاطمه سلاماللهعلیها در جوار حرم مطهر علوی نجف، با مساحتی بیش از ۲۲۲ هزار متر مربع، بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای زیارتی جهان اسلام، پس از تکمیل نهایی، چهارشنبه شب ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ بهصورت رسمی به آستان مقدس علوی تحویل داده میشود.
این مجموعه با بهرهگیری از معماری ایرانی ـ اسلامی، شبستانهای وسیع، مسیرهای روان تردد و فضاهای فرهنگی نظیر موزه و کتابخانه، با هدف تسهیل زیارت و ارتقای خدمات به زائران طراحی و اجرا شده است.
ایدهپردازی و پیگیری اولیه این طرح عظیم از سال ۱۳۹۰ با حمایت و نظارت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی آغاز شد. صحن حضرت فاطمه (س) امروز نمادی از پیوند ایمان، هنر ایرانی و یاد یک فرمانده شهید در خدمت به زائران حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام است.