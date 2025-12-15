به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر گفت: یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۲ تن تخم مرغ بدون مجوز بهداشتی و بدون رعایت دستورالعمل‌ های حمل بهداشتی با همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.

دکتر سعید خانزاده افزود: داشتن کد رهگیری قرنطینه و پروانه بهداشتی برای خودرو‌های حمل فرآورده خام دامی الزامی است و این خودروها باید در شهرستان مبدا بارگیری مجوز قرنطینه را اخذ و با رعایت زنجیره سرد و با تایید شبکه دامپزشکی شهرستان مقصد در اماکن و مراکز عرضه مجاز اقدام به توزیع کنند.

وی ادامه داد: برای راننده متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد و محموله به صورت موقت تا مشخص شدن نتیجه آزمایش ها و صدور دستور مراجع قضایی و تعیین تکلیف توقیف شد.

خانزاده گفت: بر روی تخم مرغ‌ ها باید نشانه گذاری شده و هویت و اطلاعات تاریخ تولید و انقضا درج شده باشد و شهروندان نیز از خرید تخم مرغ بدون نشانه، شکسته، کثیف و ترک خورده خودداری کنند و بلافاصله پس از خرید آن را به یخچال منتقل کنند.

زنجیره سرد، یک زنجیره تامین با درجه حرارت کنترل شده است. زنجیره سرد در حقیقت فرایندی است که در آن یک محموله غذایی، کشاورزی یا بهداشتی را از همان ابتدای تولید تحت شرایط کنترل دمایی قرار می دهند.