فرماندار جویبار از اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد ریال برای ۵ طرح راههای مواصلاتی این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛فرماندار جویبار با بیان اینکه یکی از مشکلات چندین ساله و مطالبه جدی مردم این شهرستان عدم تعریض راههای مواصلاتی جویبار بود گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و حمایت استاندار مازندران ۵ طرح در دست اجراست که ۵۴۰ میلیارد ریال برای تعریض محور سیمرغ به جویبار به طول ۳ کیلومتر در نظر گرفته شده است.
مدانلو ازتخصیص ۸۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعریض و ایمن سازی پل شیب آبندان به سه راه خدمات، تعریض محور کوهیخیل به روستای دونچال با اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد ریال، و همچنین تکمیل پل شهدای لاریم و تعریض سه راه قدس تا ابتدای شهرک صنعتی جویبار با اعتبار ۶۸۰ میلیارد ریال اشاره کرده که این طرحها در دست اجراست.
وی افزود:برای اجرای طرحهای ایمن سازی محورهای مواصلاتی و بین روستایی ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
فرماندار جویبار خاطرنشان کرد:از محل اعتبارات مختص به حوزه نمایندگان طرح تعریض راه بهنمیر به کوهیخیل حد فاصل کرفون به انارمرز تخصص یافته که با جذب آن اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود.