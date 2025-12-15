نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، پس از شرکت در نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان به‌همراه روسیه که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد در پیامی جمع‌بندی موضع پاکستان از این نشست را اعلام کرد و گفت: مهار تروریسم تنها راه تعامل منطقه‌ای با افغانستان در آینده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «محمد صادق خان» پس از نشست تهران در پیامی اظهار داشت: در جریان این نشست، ارزیابی تمامی کشور‌های شرکت کننده بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تداوم تهدید تروریسم از خاک افغانستان، یک چالش بزرگ برای کل منطقه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیده‌اند و شایسته شرایط بهتری هستند، از این رو ضروری است که حاکمان کنونی افغانستان اقداماتی برای کاهش رنج و مشکلات مردم این کشور انجام دهند.

نماینده ویژه پاکستان افزود: مهمترین و نخستین گام در این مسیر، پاک‌سازی کامل خاک افغانستان از تمامی انواع گروه‌های تروریستی بدون هیچ‌گونه تبعیض است.

نماینده پاکستان تصریح کرد: تنها افغانستانی که به تروریست‌ها پناه ندهد، می‌تواند اعتماد کشور‌های همسایه و منطقه را جلب کرده و زمینه تعامل معنادار با افغانستان را فراهم سازد؛ تعاملی که به تحقق ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و ارتباطی این کشور کمک خواهد کرد.

محمد صادق خان همچنین اعلام کرد که در حاشیه این نشست، دیدار رسمی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته است.

به گفته وی، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تماس‌ها و تعاملات نزدیک میان رهبران دو کشور در دو سال گذشته، بر تعهد تهران برای تعمیق و گسترش روابط با پاکستان تاکید کرده است.

این دیپلمات برجسته پاکستانی از جمهوری اسلامی ایران بابت میزبانی نشست کشور‌های همسایه افغانستان و روسیه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست نقش مفیدی در ترویج صلح و توسعه در منطقه ایفا کند.