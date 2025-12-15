پخش زنده
سرپرست صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۳۷ فقره جواز تاسیس و ۱۶ پروانه بهرهبرداری در استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی با اشاره به صدور ۳۷ فقره جواز تاسیس و ۱۶ پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی و غذایی در استان از ابتدای امسال تاکنون، گفت: کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، زمینهسازی جهت بهرهمندی بهینه از امکانات و قابلیتهای موجود در بخش کشاورزی استان، فراهم کردن زمینه اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان، تولید و تأمین بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور جهت دستیابی به امنیت غذایی از جمله فعالیتهای معاونت صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی است.
وی افزود: این طرحها شامل انواع روغن خام کلزا، انواع خوراک دام برپایه علوفه، بسته بندی سبزیجات و صیفیجات تازه، رب گوجه فرنگی، عمل آوری و بسته بندی خرما، خوراک آماده دام، ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو و خشکاندن شلتوک، فرآوری انواع حبوبت و غلات، بسته بندی تخم مرغ، کشتارگاه طیور، بسته بندی ماهی و میگو و عسل است.
هاشمی بازدید مستمر از واحدها و نواحی صنعتی، تشکیل پرونده و ارائه تسهیلات بانکی، مشاوره و توجیه فنی متقاضیان صنایع تبدیلی و غذایی، بررسی طرحهای ارائه شده متقاضیان صنایع تبدیلی و تکمیلی، بررسی و نظارت منظم و مستمر بر ظرفیت عملی واحدها (میزان صادرات و اشتغالهای ایجاد شده در واحدهای تولیدی) را از اهم فعالیتهای جهادکشاورزی استان خوزستان در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی عنوان کرد.