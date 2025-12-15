مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری گفت: طرح‌های عمرانی درسطح پایگاه‌ها، شعب و مراکز وابسته به این جمعیت در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: بمنظور ارتقای زیرساخت‌های امدادی و اداری و ببهبود خدمات‌رسانی به مردم چندین پروژه عمرانی در سطح پایگاه‌ها، شعب و مراکز وابسته به این جمعیت آغاز و یا با پیشرفت مطلوب در حال تکمیل است.

به گفته وی: تعمیر و بازسازی ساختمان اداری، عملیات حفاری و برقراری انشعاب آب، گاز، راه اندازی سیستم گرمایشی، نصب دوربین‌های مداربسته و تکمیل پارکینگ از جمله این طرح‌ها است.