معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: کمیته طبیعت‌گردی استان مازندران در ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کارگروه ملی طبیعت‌گردی به‌عنوان کمیته برتر کشور معرفی شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی اسحاقی گفت: انتخاب کمیته طبیعت‌گردی مازندران به‌عنوان کمیته برتر کشور ، حاصل برنامه‌ریزی منسجم، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر در حوزه توسعه گردشگری طبیعت‌محور در استان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در همین راستا محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور و رئیس کارگروه ملی طبیعت‌گردی، از مدیرکل، معاون گردشگری و کارشناس مسئول این کمیته تقدیر و تجلیل کرد.

اسحاقی گفت : این تجلیل به‌دلیل عملکرد مؤثر استان در ساماندهی و توسعه مقاصد طبیعت‌گردی، گردشگری سبز و پیشبرد توسعه پایدار گردشگری انجام شد و جایگاه شاخص مازندران در بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی و حفاظت از منابع محیط‌زیستی را نشان می‌دهد.