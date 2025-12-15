به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در راستای برگزاری شفاف و قانونی انتخابات شورا‌های اسلامی، آقایان حمیدرضا عزیزآبادی فراهانی، محسن محمدی، مجید مافی، اکبر نوروزی و عدالت بهرامی به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان اراک انتخاب و معرفی شدند. این هیأت وظیفه دارد تمامی مراحل اجرایی، نظارتی و قانونی بر فرآیند انتخابات شورا‌ها را در شهرستان پیگیری و بر رعایت قوانین و مقررات نظارت کامل داشته باشد.

پیش‌تر نیز مرتضی وحیدزاده به عنوان دبیر هیأت نظارت استان منصوب شده بود و با هماهنگی هیأت‌های شهرستان‌ها، بر صحت و سلامت انتخابات شورا‌ها در سراسر استان نظارت خواهد کرد.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی است و معرفی این هیأت نظارت، گامی مؤثر در تضمین شفافیت و قانون‌مداری در برگزاری انتخابات به شمار می‌رود. انتظار می‌رود اعضای هیأت نظارت با دقت و بی‌طرفی کامل، بر اجرای دقیق فرآیند‌ها و رسیدگی به شکایات احتمالی نظارت داشته باشند تا زمینه حضور حداکثری و انتخاب آزادانه مردم فراهم شود