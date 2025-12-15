به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در راستای اجرای پروژه توسعه زیرساخت فیبر نوری (FTTH)، پوشش‌دهی و امکان واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت در خیابان غفاری بیرجند، محدوده جابربن حیان و خیابان غفاری۳۲ فعال شد.

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: ایجاد امکان واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت (فیبر نوری)، نتیجه تلاش مستمر کارشناسان و متخصصان مخابرات منطقه در جایگزینی شبکه مسی قدیمی با زیرساخت نوین فیبر نوری است که امکان دسترسی به سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه را برای ساکنین محله‌های مختلف فراهم می‌آورد.

میری افزود: ساکنان خیابان غفاری بیرجند، محدوده جابربن حیان و خیابان غفاری۳۲ می‌توانند برای اطلاع از شرایط ثبت‌نام، استعلام تعرفه‌ها و هماهنگی جهت نصب تجهیزات، از امروز به مراکز امور مشتریان شهر بیرجند مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس حاصل نمایند و فرآیند واگذاری سرویس خود را آغاز کنند.

وی گفت: این توسعه منطقه‌ای، گامی مهم در راستای تحقق کامل شهر هوشمند بیرجند و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای کسب‌وکار‌های دیجیتال و آموزش الکترونیک در این مناطق است.