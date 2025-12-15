به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: در پی هشدار هواشناسی امروز دوشنبه در نیمه جنوبی استان و از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، ناپایداری‌های جوی ادامه دارد.

حمیده حبیبی افزود: این ناپداری ها به صورت افزایش ابر، بارش باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف، بارش احتمالی تگرگ و رعد و برق در مناطق مستعد جنوبی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع پدیده مه پیش بینی می‌شود.

بگفته وی: با توجه به حجم بارش‌ها و تداوم بارندگی، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها در بسیاری مناطق به ویژه نیمه غربی، جنوب و نواحی مرکزی استان مورد انتظار است.

در پی هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای سه‌شنبه تا جمعه در استان نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحرانِ استان صبح امروز برگزار شد.