بارشها مناطق مختلف استان کرمان را از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده فرا میگیرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: در پی هشدار هواشناسی امروز دوشنبه در نیمه جنوبی استان و از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، ناپایداریهای جوی ادامه دارد.
حمیده حبیبی افزود: این ناپداری ها به صورت افزایش ابر، بارش باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف، بارش احتمالی تگرگ و رعد و برق در مناطق مستعد جنوبی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع پدیده مه پیش بینی میشود.
بگفته وی: با توجه به حجم بارشها و تداوم بارندگی، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها در بسیاری مناطق به ویژه نیمه غربی، جنوب و نواحی مرکزی استان مورد انتظار است.
در پی هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای سهشنبه تا جمعه در استان نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحرانِ استان صبح امروز برگزار شد.