به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان اشنویه اظهار داشت: بیش از ۱۸۵۸ تن انواع کود شیمیایی شامل ۱۵۹۳ تن انواع کود ازت، ۱۶۰ تن انواع کود فسفات و ۱۰۵ تن انواع پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی اشنویه توزیع شده است.

اشنویه با دارا بودن باغات گسترده سیب، انگور و محصولات سردرختی، همچنین اراضی حاصل‌خیز در دامنه‌های کوهستانی، یکی از مناطق مهم تولید محصولات باغی و زراعی در استان محسوب می‌شود. تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش کیفیت تولیدات و توسعه صادرات محصولات باغی دارد.

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: فرآیند تأمین و توزیع کود در اشنویه با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شهرستان اشنویه را به‌عنوان یکی از مناطق اولویت‌دار در تأمین نهاده‌ها در نظر گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار این روند انجام شده است.