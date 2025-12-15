به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، اداره‌کل بهزیستی مازندران پویش مردمی «چله‌شو» را با هدف حمایت از خانواده‌های تحت پوشش آغاز کرد. این طرح با همراهی خیران و مردم نیک‌اندیش استان، تهیه و توزیع «سبد معیشتی یلدا» میان خانواده‌های نیازمند را در دستور کار دارد.

رقیه رحمانی سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران گفت: در آستانه شب یلدا، بهزیستی استان با مشارکت خیران اقدام به تهیه و توزیع سبدهای معیشتی خواهد کرد تا گرمای همدلی و مهربانی در این شب سنتی، لبخندی بر لبان مددجویان بنشاند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی افزود: استفاده از ظرفیت ارزشمند مردم خیرخواه اقدامی مهم در جهت تقویت همبستگی اجتماعی است. از این‌رو، از تمامی خیران، قنادان، فعالان حوزه آجیل و خشکبار، میوه و تره‌بار و مؤسسات خیریه دعوت می‌کنیم تا با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود ما را در اجرای هرچه باشکوه‌تر این پویش یاری کنند.

رحمانی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۶۳۱۰۱۰۴ و همچنین درگاه مشارکت‌های مردمی بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir واریز کنند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران در پایان گفت: هم‌استانی‌های سخاوتمند همچنین می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را از طریق ادارات و مراکز تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان به دست مددجویان برسانند و در این پویش ارزشمند یلدایی سهیم شوند.