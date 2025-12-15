به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه نخست در شهرستان ارومیه اظهار داشت: در این شهرستان طی هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۹۹۶۰ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۸۵۹۵ تن کود‌های ازت، ۸۰۵ تن انواع کود فسفات و ۵۶۰ تن انواع کود پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

وی افزود: ارومیه با دارا بودن اراضی گسترده در دشت حاصل‌خیز ارومیه و باغات متنوع سیب، انگور و محصولات زراعی، یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود. تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی نقش بسزایی در افزایش کیفیت تولیدات و ارتقای جایگاه صادراتی محصولات دارد.

مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه دارد.»