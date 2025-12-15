به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: در پی دریافت اطلاعات درباره حضور تروریست‌ها، نیرو‌های امنیتی پاکستان یک عملیات اطلاعات‌ محور را در بخش «مهمند» انجام دادند که در جریان این عملیات و پس از درگیری شدید ۷ تروریست به هلاکت رسیدند.

در عملیات اطلاعات محور دیگری که در منطقه «بنو» صورت گرفت، نیرو‌های امنیتی پاکستان شش تروریست دیگر را نیز از پای درآوردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عملیات پاک‌سازی در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد تا هرگونه حضور احتمالی عناصر تروریستی دیگر شناسایی و خنثی شود.

ارتش و منابع امنیتی پاکستان مدعی هستند که این تروریست‌ها از حمایت هند برخوردار بوده‌اند و آنان این گروه‌ها را با عنوان «فتنه الخوارج» معرفی می‌کنند.

به گفته منابع رسمی این اقدامات در چارچوب کارزار گسترده مقابله با تروریسم تحت راهبرد «عزمِ استحکام» و بر اساس مصوبه کمیته عالی سیاستگذاری امنیت ملی انجام می‌شود و این عملیات‌ها تا ریشه کن شدن کامل تروریسم مورد حمایت خارجی در پاکستان ادامه خواهد یافت.