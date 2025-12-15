به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام آزادی‌خواه در همایش آموزشی هیئت‌های نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان همدان با تأکید بر جایگاه حساس و اثرگذار هیئت‌های نظارت، صیانت از رأی مردم را مهم‌ترین وظیفه ناظران انتخاباتی دانست.

او با اشاره به اهمیت آموزش، هماهنگی و اشراف کامل بر قوانین انتخاباتی، بر ضرورت دقت، بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری هیئت‌های نظارت در تمامی مراحل انتخابات تأکید کرد و افزود: سلامت، شفافیت و قانون‌مداری در انتخابات، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام است.

این همایش با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان، مدیرکل اطلاعات استان، مدرسانی از تهران و وزارت کشور و اعضای هیئت نظارت استان در محل سالن شهدای استانداری برگزار شد.