به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مراسم یادواره آبروی محله به یاد شهید مدافع امنیت وطن، سرهنگ پاسدار محسن کوه‌خیل، با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در سالن شهدای ۹ دی شهر گلسار برگزار شد.

علیرضا علیزاده فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ساوجبلاغ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای امنیت، گفت: امروز بسیاری از کشور‌های جهان به قدرت، توانمندی و آمادگی برتر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا اذعان دارند.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم گلسار و به همت پایگاه‌های بسیج شهید امین‌پور برادران، حضرت مریم (س) و سمیه خواهران از حوزه‌های مقاومت بسیج ۶۱۵ کمیل ابن‌زیاد و ۶۱۶ حضرت فاطمه‌الزهرا (س) برگزار شد.