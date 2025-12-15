برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید محسن کوه خیل
یادواره «آبروی محله» به یاد شهید مدافع امنیت سرهنگ پاسدار محسن کوهخیل در گلسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مراسم یادواره آبروی محله به یاد شهید مدافع امنیت وطن، سرهنگ پاسدار محسن کوهخیل، با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در سالن شهدای ۹ دی شهر گلسار برگزار شد.
علیرضا علیزاده فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ساوجبلاغ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای امنیت، گفت: امروز بسیاری از کشورهای جهان به قدرت، توانمندی و آمادگی برتر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا اذعان دارند.
این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مردم گلسار و به همت پایگاههای بسیج شهید امینپور برادران، حضرت مریم (س) و سمیه خواهران از حوزههای مقاومت بسیج ۶۱۵ کمیل ابنزیاد و ۶۱۶ حضرت فاطمهالزهرا (س) برگزار شد.
سرهنگ پاسدار محسن کوهخیل در دوم تیرماه ۱۴۰۴ در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.