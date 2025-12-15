معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام خواستار به‌کارگیری جوانان و بانوان در ترکیب هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات پیش‌رو شد.

حضور جوانان و بانوان در هیأت‌های اجرایی، موجب شادابی انتخابات می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تاج‌الدین صالحیان در نشست مشترک با فرمانداران استان ایلام، ضمن اعلام آغاز رسمی فرآیند انتخابات از روز چهارشنبه،۲۶ آذر همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: ساختار ستاد‌های انتخاباتی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و کمیته‌های تخصصی، به‌ویژه کمیته زیرساخت فعالیت خود را با جدیت آغاز کنند.

معاون استاندار ایلام با تشریح راهبرد‌های کلان برگزاری انتخابات؛ بر لزوم صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم، بی‌طرفانه و با مشارکت حداکثری تأکید کرد.

وی افزود: راهبرد دشمن همواره بر محور دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت استوار است؛ تا از این راه فاصله‌گیری جامعه از نظام را القا کند؛ اما این توطئه با بسترسازی برای یک انتخابات پرشور و با مشارکت گسترده مردم خنثی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در ادامه از تدوین نظام‌نامه جدید ارزیابی فرمانداران خبر داد و گفت: کارنامه عملکرد فرمانداران بر اساس شاخص‌های تدوین شده، عینی و قابل سنجش در پایان آذرماه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت شورای تأمین، رعایت نظم و انضباط اداری، پیگیری دقیق مکاتبات و اجرای سیاست‌های ابلاغی معاونت سیاسی وزارت کشور تأکید کرد.

صالحیان با تبیین جایگاه شورای تأمین در مدیریت استان و شهرستان‌ها، اضافه کرد: این شورا ظرفیتی بی‌بدیل است که فرمانداران می‌توانند با هوشمندی و با مشارکت دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی، از آن برای حل و فصل ریشه‌ای اختلافات ملکی، قبیله‌ای و سایر چالش‌های امنیتی و اجتماعی بهره‌برداری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام حضور مستمر و بی‌واسطه مدیران در میان مردم را در شرایط کنونی یک ضرورت مهم برشمرد و گفت: شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم و حضور فیزیکی در بطن جامعه، تاثیری شگرف در بهبود فضای روانی و اجتماعی دارد.

صالحیان همچنین خواستار تهیه «اطلس توسعه شهرستان‌ها» از سوی فرمانداران با چشم‌اندازی دوساله و واقع‌بینانه شد و بر اجرای طرح مدیریت محله‌محور به عنوان یکی از برنامه‌های رئیس جمهور و دولت چهاردهم تاکید کرد.

وی افزود: تشکیل شورا‌های محلات با حضور فرماندار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، باید تا پایان سال جاری عملیاتی شود؛ تا مشکلات در سطح خرد و محلی مدیریت و رفع شوند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، همزمان با سراسر کشور در یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.