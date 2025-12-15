رتبه فعالیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ۱۶ به ۹ بین دانشگاه‌های همتراز کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: کسب رتبه یک کشوری کمیته اخلاق و کسب رتبه یک کشوری در شاخص تعداد طرح‌های کارآزمایی بالینی چند مرکزی از دیگر دستاورد‌های این دانشگاه است. ر صالحی فرد افزود: کسب رتبه ۶ کشور در مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر، کسب رتبه ۲ در شاخص نظام‌های رتبه بندی بین المللی و کسب رتبه ۲ در شاخص نشریات پزشکی بین دانشگاه‌های همتراز ستاورد‌های اخیر این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: این دانشگاه موفق به کسب رتبه ۵ در محور برونداد و توسعه فناوری در بین دانشگاه‌های همتراز شده و تایید ۵ طرح اثر گذار از طرح‌های ثبت شده را کسب نموده است.

به گفته صالحی فرد موفقیت در کسب رتبه ۶ شاخص انتقال و ترجمان دانش و کسب رتبه ۷ شاخص اطلاعات و انتشارات علمی در بین دانشگاه‌های همتراز هم از دیگر افتخارات این دانشگاه است.