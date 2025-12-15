به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: شبکه تعاونی روستایی استان موفق به توزیع بالغ بر ۲۶ هزار تن آرد روستایی در سطح استان شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع به‌موقع آرد در مناطق روستایی افزود: این اقدام در راستای حمایت از معیشت خانوار‌های روستایی و ارتقای امنیت غذایی انجام شده و خوشبختانه با همکاری تشکل‌ها و نظارت مستمر، روند توزیع به شکل منظم و عادلانه پیش رفته و رضایت‌مندی روستاییان حاصل شده است.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای استمرار این روند در ماه‌های آتی در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با مدیریت دقیق منابع، نیاز‌های روستاییان به بهترین شکل پاسخ داده شود.